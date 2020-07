Calciomercato, dal Brasile: sondaggio della Roma per Yuri Cesar

La Roma mette gli occhi su Yuri Cesar. Classe 2000, nelle ultime quattro partite ha messo a segno quattro gol con la maglia del Fortaleza, dove gioca in prestito dal Flamengo. Si tratta di un attaccante per cui, come riporta ‘globoesporte’, i giallorossi avrebbero fatto un sondaggio per conoscere le eventuali cifre dell’operazione. Il Valladolid, club di proprietà di Ronaldo, aveva offerto 4 milioni di euro al Flamengo, che ha rifiutato. Gli spagnoli, però, vorrebbero formulare un’altra proposta: Yuri Cesar ha un contratto con il club rubronegro fino al 2023, con una clausola da ben 50 milioni.