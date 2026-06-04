Il futuro di Tommaso Baldanzi sarà a tinte rossoblu, ma con un piccolo sconto. Secondo quanto riportato da La Repubblica i dialoghi sono ancora in corso e la cifra del riscatto non sarà di 10 milioni ma di 8. La Roma registrerà comunque una plusvalenza (circa 4) e ha comunicato al club che non riscatterà Venturino che potrebbe finire al Como. Ai titoli di coda, quindi, l'avventura di Baldanzi nella Capitale. Arrivato nel gennaio del 2024 con De Rossi non è mai riuscito ad imporsi in giallorosso. Con Gasperini un solo gol (alla Juventus) prima dei saluti a gennaio dove ha ritrovato DDR che a salvezza acquisita ha chiesto la sua permanenza. L'obiettivo del tecnico è quello di rinforzare l'attacco per avere un pacchetto da Champions League. Il sogno rimane Greenwood e nei prossimi giorni è previsto un altro contatto col Marsiglia. Domani, invece, sarà annunciato il nuovo direttore sportivo D'Amico.