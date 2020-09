E’ attesa la fumata bianca in settimana tra il Cagliari e la Roma per il trasferimento di Federico Fazio in Sardegna. Dell’operazione ne parla anche il presidente Giulini ne parla ai microfoni di TMW: “Stiamo discutendo con i giallorossi, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un’operazione che riusciremo a fare”. Intanto l’argentino non è stato convocato per l’amichevole contro il Frosinone (vinta 4-1) a causa di una piccola distorsione alla caviglia del difensore.