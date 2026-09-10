Alessio Cacciamani e il Torino, una storia destinata a proseguire. Il laterale classe 2007, nelle scorse settimane accostato con insistenza alla Roma per completare la batteria di esterni a disposizione di Gasperini, dopo essere stato blindato dal Presidente Cairo non ha lasciato i colori granata nella sessione estiva di calciomercato. E, poco fa, è stato ufficializzato il rinnovo dell'ex Juve Stabia con il club piemontese, con un contratto ora in scadenza nel 2031. Di seguito la nota: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031. Cacciamani è nato a Jesi il 29 giugno 2007. L’esterno è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona, prima di approdare al Torino nell’agosto 2023, entrando a far parte della formazione Under 17 granata. Nel corso della sua esperienza nel settore giovanile del Toro ha completato il proprio percorso di crescita, passando dall’Under 17 all’Under 18 e successivamente alla Primavera. Nella stagione 2024/'25 ha contribuito alla conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18, mettendo a segno 12 reti e servendo 3 assist in 17 presenze nella regular season, oltre a una rete nella fase finale. Nella stessa stagione ha inoltre collezionato 18 presenze, un gol e 3 assist con la Primavera e ha fatto il suo esordio in Serie A con la prima squadra in occasione della gara Torino-Inter dell'11 maggio 2025. Nell’estate 2025 Cacciamani si è trasferito in prestito alla Juve Stabia, dove ha disputato una stagione da protagonista in Serie B, totalizzando 37 presenze, 2 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Rientrato al Torino, quest'anno ha già collezionato 3 presenze in Serie A, con un assist, e 2 in Coppa Italia. Per Cacciamani diverse presenze con le selezioni giovanili dell'Italia, oltre alla prima convocazione con la Nazionale maggiore in occasione dell'amichevole Grecia-Italia, disputata il 7 giugno 2026. Avanti insieme, Alessio: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".