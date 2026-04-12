Brandt, addio al Dortmund e futuro incerto: “Non voglio escludere nulla”

Brandt lancia segnali concreti: il suo futuro sembra ormai destinato a separarsi da quello del Borussia Dortmund. Dopo sette anni in giallonero, per il centrocampista tedesco è arrivato il momento di cambiare e lasciare il club a fine stagione. La situazione è chiara: il giocatore andrà via a giugno e si prepara a una nuova esperienza, con diversi club interessati al suo profilo. Tra questi c’è anche la Roma, che lo ha inserito nella lista degli obiettivi per il mercato estivo. L’operazione risponde anche a precise logiche tecniche ed economiche: 29 anni, parametro zero e una conoscenza già consolidata con Malen, caratteristiche in linea con la nuova strategia di mercato del club giallorosso. In un’intervista a Sky Sport De, Brandt è rimasto piuttosto enigmatico alla domanda sul suo futuro: “Ci sono molte idee. Non tutte sono buone, ma ce ne sono molte. Non bisogna affrettare le cose, non sarebbe giusto nei confronti del Borussia iniziare improvvisamente a trattare con altri club. Bisogna concludere tutto in modo corretto". Il tedesco ha poi aggiunto: "Rimanere in Bundesliga? Non voglio escludere nulla. Ci sono cose che preferisco e altre che, al momento, tendo a non preferire. Ho alcune idee, ma ogni cosa a suo tempo”, ha aggiunto, lasciando tutto ancora aperto.