Betis-Roma, Dzeko fuori tutto il match. L’Inter preme, cessione più vicina

Il bosniaco cercato dall'Inter, alla ricerca di un nuovo attaccante per l'imminente addio di Lukaku

La Roma torna dal viaggio in Portogallo e Spagna con una certezza in meno. Edin Dzeko sarà ancora il centravanti titolare? Nelle ultime ore quella che a inizio ritiro sembrava una risposta scontata, ha preso contorni molto più sfocati. L'incontro del suo procuratore Lucci con l'Inter e l'esclusione dai titolari nell'amichevole con il Real Betis (sarebbe potuto entrare nella ripresa, ma la Roma è rimasta in otto con tre espulsi e neanche Mayoral è entrato) sono indizi che probabilmente qualcosa sta cambiando. Con la cessione di Lukaku, i nerazzurri sarebbero tornati alla carica per il bosniaco, trovando terreno fertile nella dirigenza romanista. La Roma non ha mai fatto barricate per il numero 9 e quell'ingaggio da 7,5 milioni netti l'anno è un peso non da poco. Per questo davanti a un'offerta magari intorno ai 10 milioni qualcosa potrebbe cambiare.