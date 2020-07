Barcellona, Umtiti può partire: la Roma pensa al prestito per la prossima stagione

Non c’è più spazio al Barcellona per Samuel Umtiti, almeno per la prossima stagione: il difensore classe ’93 partirà in prestito. A confermarlo è l’edizione di oggi di Sport, con i blaugrana che lascerebbero andare via il centrale francese con lo scopo di farlo giocare con più continuità, a seguito dei numerosi infortuni patiti anche nel corso dell’attuale stagione. Le sirene italiane iniziano già a suonare: Lazio, Napoli, Torino e Roma hanno preso informazioni per un possibile prestito. Un profilo interessante per i giallorossi, bloccati al momento con il Manchester United per il riscatto di Smalling.