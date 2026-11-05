Fino a giugno 2026 è stato ds del Cagliari, dopo 5 stagioni alla guida del Frosinone. E lo scorso anno di intrecci con la Roma ce ne sono stati. Guido Angelozzi, ora direttore sportivo dello Spezia, li racconta negli studi di 'Radiolina': "Io a Cagliari sono stato un anno benissimo. Poi a fine anno c'erano delle cose che era giusto lasciare, perché il presidente voleva cambiare, e di comune accordo ci siamo lasciati da amici. Stanno continuando la strada che si è tracciata l'anno scorso con un allenatore giovane, alla prima esperienza. Romano veniva gestito già da qualche anno... L'anno scorso lo stavamo prendendo, ma Massara non lo aveva voluto dare completamente. Il Cagliari ha fatto un grande colpo. Faccio i complimenti al direttore che lo ha preso, è un giocatore che ha una prospettiva importante. Sono contento che sia arrivato a Cagliari, sia per lui che per Pisilli. A gennaio stavamo prendendo anche lui, ma non è stato possibile".