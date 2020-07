Alla Fiorentina una reunion giallorossa: Florenzi aspetta Spalletti o De Rossi per dire sì

Alessandro Florenzi ha concluso la sua avventura in prestito al Valencia e ha salutato senza troppi rimpianti. Un’esperienza che l’ha aiutato a crescere, anche se con la piazza il feeling non è mai scoppiato davvero. Ora l’ex capitano della Roma (ancora di proprietà dei giallorossi), guarda al futuro e ragiona sull’offerta migliore. Come riporta Il Messaggero, in pole per lui ci sarebbe la Fiorentina. E il possibile arrivo di Spalletti (o De Rossi) in panchina al posto di Iachini può aiutare Alessandro a dire di sì. Il suo agente Lucci ha già incontrato i viola, ma avuto dei colloqui anche con l’Atalanta. Quel che è praticamente certo è il suo addio alla Roma. Nessun passo indietro.