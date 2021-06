Agente Denayer: “Abbiamo avuto contatti con la Roma, ma vogliamo la Champions”

Il procuratore del difensore belga del Lione ha parlato del futuro del calciatore ora impegnato a Euro 2020

Venerdì sera ci sarà Belgio-Italia, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Una partita che Jason Denayer avrebbe potuto anche giocare da calciatore della Roma. Il suo agente, Jesse De Preter, ha rivelato a CMIT TV un interessante retroscena di calciomercato: "Ci sono stati tanti contatti, con la Roma e con il Napoli. Ha un contratto in scadenza nel 2022. In questo momento non c’è alcuna porta chiusa per un futuro al Lione". Il difensore dell'OL è legato ai francesi per un altro anno, è stato uno dei pilastri della squadra di Rudi Garcia. E da tempo è nel mirino di diverse società: "C’è tanto interesse da parte di altri club, ma stiamo vivendo una situazione particolare dovuta al coronavirus. Jason mi ha detto che ha voglia di giocare partite importanti di Champions League”.