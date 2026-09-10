Un punto che non rende felici fino in fondo i giallorossi, ma che costituisce un ottimo punto di partenza in questa Champions League. E ora: imparare dagli errori. È un po' questo il senso delle parole in zona mista di Rodrigo Mora, entrato a gara in corso in casa del Fenerbahce, con la Roma che doveva cercare di essere un po' più concreta in risposta al forcing turco. Le sue dichiarazioni:

Qual è il rammarico? “Eravamo venuti qui per i tre punti, un punto non è quello che volevamo ma siamo soddisfatti della prestazione su un campo molto difficile e un ambiente anche molto difficile”.

C’è stato un calo di concentrazione come con l’Atalanta? “Penso sia normale che in una partita ci siano le fasi di gioco migliori e quelle peggiori. Quello che conta è la reazione, sia con l’Atalanta che oggi, si è vista e dobbiamo cercare di mantenere il livello per tutti i 90 minuti”.

Le tue emozioni della prima notte di Champions con la Roma. “Il sogno di qualunque calciatore è giocare la Champions, sono contentissimo di averlo fatto oggi con la maglia della Roma”.