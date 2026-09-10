Il francese è uscito a inizio ripresa per un problema fisico che sarà da valutare attentamente nelle prossime ore
Rodrigo Mora: "Contenti della prestazione. Serve essere più continui nei 90 minuti"
La serata turca per la Roma si conclude con un punto tutto sommato soddisfacente, ma con qualche apprensione di troppo legata alle condizioni di Manu Koné. Il francese è uscito nella ripresa per fare spazio a Pisilli, ma la motivazione è stata un problema fisico, evidenziato nel postpartita anche da Gasperini. Il perno del centrocampo giallorosso ha accusato un fastidio al ginocchio, le sue condizioni saranno da valutare ed è possibile che al suo rientro a Roma venga sottosposto agli esami di rito. La sua presenza a Torino nel match di lunedì sera con i granata è in fortissimo dubbio. In ogni caso già domani mattina la squadra di Gasperini tornerà ad allenarsi per preparare il Monday Night.
© RIPRODUZIONE RISERVATA