La serata turca per la Roma si conclude con un punto tutto sommato soddisfacente, ma con qualche apprensione di troppo legata alle condizioni di Manu Koné. Il francese è uscito nella ripresa per fare spazio a Pisilli, ma la motivazione è stata un problema fisico, evidenziato nel postpartita anche da Gasperini. Il perno del centrocampo giallorosso ha accusato un fastidio al ginocchio, le sue condizioni saranno da valutare ed è possibile che al suo rientro a Roma venga sottosposto agli esami di rito. La sua presenza a Torino nel match di lunedì sera con i granata è in fortissimo dubbio. In ogni caso già domani mattina la squadra di Gasperini tornerà ad allenarsi per preparare il Monday Night.