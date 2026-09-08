Tra due giorni la Roma tornerà a sentire la musichetta della Champions League dopo sette lunghi anni. A guidare la squadra in Turchia ci sarà Paulo Dybala, giocatore con maggiore esperienza europea in squadra. Cinquantatré presenze, diciotto gol ma tutte con la maglia della Juventus. Giovedì la prima con quella giallorossa e va a caccia del gol che gli manda da gennaio. L'ultima rete è ancora quella contro il Torino, poi l'infortunio al ginocchio e il ritorno nel finale di stagione senza però trovare la rete ma diversi assist decisivi. L'anno è iniziato col piglio giusto ma il gol ancora non lo ha trovato. A Istanbul l'occasione anche di interrompere una maledizione. L'unica e l'ultima volta che ha segnato in una trasferta europea con la Roma è ancora la maledetta finale di Europa League contro il Siviglia. Da quel 31 maggio sono passati 1196 giorni, una vita. Da Mourinho a Gasperini, la Joya non ha più segnato lontano dall'Olimpico in campo internazionale. È ora di infrangere un tabù.