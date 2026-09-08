Da oggi sarà in vendita la terza maglia della Roma. Color grigio scuro, lo stemma della tradizione sul petto e la scritta 'Lotta con il cuore' sul retro. Il kit esalta i dettagli giallorossi posizionando al centro lo Stemma della Tradizione, a simboleggiare la difesa di ideali comuni di unità e fiducia. La maglia trasmette la Fides, virtü simbolo della lealtà, presente nella maglia, nella squadra che scende in campo e nei tifosi che la sostengono. La maglia si distingue per un elegante grigio scuro, arricchito da dettagli nella trama disposti per incorniciare lo stemma del Club e il logo adidas, messi in risalto dalla classica colorazione giallorossa. I dettagli giallorossi, presenti anche sulle maniche, caratterizzano inoltre la scritta sul retro del collo "Lotta con il cuore": un messaggio significativo che riprende uno storico incitamento del tifo giallorosso. Il prezzo va dai 100€ ai 150€, prezzo più basso (75) per quella dei bambini. La maglia è stata presentata con un video sui social: protagonisti Dybala e Edoardo Leo. Il noto attore porta una valigetta con la nuova divisa, Paulo la apre ed esclama: "È bellissima". "Ora falla vedere a tutta Europa", la risposta di Leo.