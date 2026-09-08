Paolo Di Canio è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, nella quale ha analizzato i possibili scenari in vista dell’inizio della nuova Champions League. L’ex attaccante della Lazio, dopo aver indicato ancora una volta il PSG come principale favorito per la vittoria finale, si è soffermato anche sulle prospettive delle squadre italiane: "L’Inter può andare avanti. Jones avrà un impatto simile a McTominay. Le altre, con accoppiamenti fortunati, possono ambire ai quarti". Di Canio è poi entrato più nel dettaglio: "La Roma può divertirsi. Il Como può essere la sorpresa. Il Napoli, invece, ha i centrocampisti un po’ logori". L’ex biancoceleste ha infine individuato le principali antagoniste del PSG nella corsa al trofeo: "Bayern Monaco, Barcellona e Arsenal".

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