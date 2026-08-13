Primo allenamento per Molina che da oggi è a completa disposizione di Gasperini. Questa mattina la Roma si è allenata a Trigoria, domani la partenza per Dortmund dove è in programma l'amichevole contro il Borussia sabato alle ore 17.30. In campo ci sarà anche Manu Koné, out ancora Pisilli e Pellegrini. Ci vorrà ancora qualche giorno per rivedere i due centrocampisti con il resto del gruppo ma entrambi puntano ad esserci contro la Fiorentina alla prima giornata di campionato. Nel pomeriggio la Roma incontrerà l’Uefa. Al centro del dibattito la questione arbitrale, con il responsabile dei fischietti europei, Roberto Rosetti. I calciatori potranno rivolgere al designatore domande e richieste specifiche, comprendendo meglio le nuove regole in vigore dalla prossima stagione.