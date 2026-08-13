Quella di oggi potrebbe essere la giornata del dentro o fuori per Rodrigo Mora. La stella portoghese ha ribadito la volontà di voler giocare con la Roma, ma l'intesa col Porto ancora non è stata trovata. D'Amico, quindi, è al lavoro per studiare le varie alternative. La pista che porta a Nusa sembra ormai tramontata, mentre i giallorossi non hanno mollato Fofana. I colloqui con la Roc Nation proseguono: l'agenzia cura gli interessi sia del belga che di Endrick (e di Luis Henrique) e in caso di fumata nera per Mora i piani potrebbero cambiare ancora. Fari puntati anche sul brasiliano, la volontà del Real Madrid di trattenerlo c'è ma lui vorrebbe giocare di più ed ha già aperto alla Roma. Diverse le opzioni sul tavolo, ma il tempo stringe. Mancano 11 giorni all'inizio del campionato e Gasperini non ha ancora avuto il tanto atteso innesto in attacco. Fofana piace e la richiesta del Lione di 45 milioni rientra nel budget che i giallorossi hanno a disposizione per l'esterno.