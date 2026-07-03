Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Al di là dei soldi, c’è l’opportunità di poter vincere, ed è questo il tentativo di questo gruppo di lavoro nell’anno del centenario. Penso che Dybala stia pensando di rimanere a Roma cercando la soluzione migliore. Se la volontà è restare, allora la società ha il coltello dalla parte del manico. Evidentemente c’è la volontà di Gasperini di tenere Pellegrini, perché se non ci fosse stata penso che sarebbero già fuori dalla Roma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Io penso che la Roma sia stata finora molto tollerante con Dybala, visto quanto tempo gioca. Secondo me Dybala deve dare il massimo alla Roma, io sto dalla parte della società. Ha la fortuna che la Roma gli fa un contratto dopo due assist e due gol in tutta la stagione. Se fossi Dybala, comincerei a dire: facciamo il contratto, perché mi avete aiutato tantissimo. Su Pellegrini, se andasse in Turchia non mi dispiacerebbe. Pellegrini ha 30 anni: al di là degli interessamenti, secondo me è nel momento della carriera in cui deve capire se monetizzare o provare a fare qualcosa di grande.”

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Garnacho è un calciatore che non mi convince, mi sembra più un nome che sostanza. Il tema della velocità non viene concepito dai Friedkin, i tempi della Roma sono rallentati e credo che Gasperini su questo sia poco d’accordo”.