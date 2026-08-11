Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "La Roma è una squadra che vuole ottenere un risultato in breve tempo. L'arrivo di Mora stona un po' in questo senso. Il mercato ha migliorato la Roma ma non abbastanza. E' più completa dell'anno scorso ma non basta per puntare allo Scudetto. Oltre a Mora mi aspetto un altro colpo in attacco".

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Con Castro e Mora la Roma si migliora ma resta una squadra che lotterà per la Champions. Non la vedo in corsa per lo Scudetto".

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Non siamo lontani dalla chiusura della trattativa per Rodrigo Mora. Il ragazzo viene da un percorso di crescita singolare dove nel primo anno ha fatto molto bene mentre nella scorsa stagione ha fatto panchina e ho dei dubbi sulla cifra investita per il cartellino del portoghese”.

Roberto Pruzzo(Radio Radio Mattino - 104,5: “L’importante è che tenga la possibilità di non aspettare troppo, perché altrimenti diventa un caos che ti viene addosso. Io non conosco Mora, però che non succedesse come con Vaz: ti ritrovi con una spesa importante e un calciatore che fa parte della rosa parzialmente. La Roma la sua scelta l’ha fatta, la priorità è avere un po’ di qualità davanti. La Roma è indietro come squadra, poi inserire un paio di calciatori non penso sia complicato. C’è bisogno che la squadra faccia un salto di qualità.”

Nando Orsi(Radio Radio Mattino - 104,5): “Se Gasperini ha dato l’approvazione siamo contenti tutti, ma uno che costa 50 milioni deve fare la differenza subito. Lo stesso vale per Gonçalo Ramos con il Milan. I giocatori devono capire quello che l’allenatore vuole in poco tempo. Luis Henrique non piace come giocatore: non è scarso, ma ad alti livelli non ti dà la qualità che potrebbe dare. Non piace perché secondo me è un giocatore normale. Secondo me la Roma non farebbe una grande cosa, ma Gasperini ha fatto esaltare giocatori normali.”