Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport Roma - 90,9): “L’esordio di Rodrigo Mora mi ha convinto, il portoghese ha disputato una buona gara sfiorando anche il gol. Benissimo Lulli e Koné,: il laterale classe 2007 mi ha notevolmente stupito. Nel pre-partita abbiamo sentito un D’Amico che ha escluso cessioni eccellenti, e questo mi fa molto piacere. Bisogna capire, tuttavia, quale sarà il futuro di El Aynaoui a pochi giorni dalla fine del mercato“.