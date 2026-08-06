Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7): "Molina è ideale per il calcio di Gasperini. La miglior stagione l'ha fatta all'Udinese con Cioffi nel ruolo di quinto, quell'anno fece gol alla Roma di sinistro da fuori area. A Udine ha fatto due stagioni da quinto facendo il record di gol della carriera, 8 gol con Cioffi, 7 in campionato. Lui gli errori li fa da terzino, ruolo in cui non giocherà con Gasperini"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mi piace Molina, anche quando stava a Udine: è un buon giocatore, alla Roma può stare benissimo. Aumenta il livello della rosa: non è un fuoriclasse, però è affidabile. Per me è un ottimo acquisto”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Sono arrivate delle ciliegine. Ora manca la torta, che è l’esterno alto. Poi possiamo discutere dei tempi, della cronologia del mercato della Roma, ma quanto fatto sin qui dalla Roma è giusto. Manca la torta, ma arriverà, anche perché domani la Roma è corta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Molina non ti fa innamorare e non ti fa disperare: è un calciatore affidabile, con esperienza e totale affidabilità fisica. A livello tecnico non ti sposta più di tanto, ma è un buon giocatore. L’Atletico sta cercando di ringiovanire la rosa: il Cholo ha deciso di cambiare i terzini. Celik voleva andare via e tu hai preso un’alternativa che lo rimpiazza.”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Secondo me alla Roma Molina giocherà nel suo ruolo, ovvero il quinto. Gasperini sta creando due quinti che possono migliorare rispetto a quelli che aveva all’Atalanta. Molina ha un buon passo, è un po’ debole nella fase difensiva, però giocando a tre è coperto sulle spalle. Mi piace Molina: non sposta gli equilibri, però tra gli ultimi terzini della Roma è uno dei migliori.”