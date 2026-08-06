Una settimana fa il viaggio di D'Amico a Madrid. Prima l'incontro con gli agenti di Ezzalzouli (pista già abbandonata) poi i contatti con Atletico Madrid e Real Madrid. L'operazione Molina è andata in porto, ora il club giallorosso aspetta che diventi comunitario per mantenere i due slot per gli extra. E uno degli obiettivi è Endrick, brasiliano classe 2006. Lui andrebbe sicuramente ad occupare una casella e la Roma preferisce non correre rischi. È sul taccuino da un po' di tempo e ora D'Amico può accelerare. I primi contatti ci sono stati e lui apre all'addio alla Spagna. Il Real aveva offerto anche Mastantuono che non convinceva Gasperini e alla fine è andato alla Fiorentina. La Roma è alla finestra. Ed è pronta ad accoglierlo con una formula in stile Nico Paz-Como: prestito con opzione di recompra a favore del Real Madrid. Serve l'ok di Mourinho, ma per ora è tutto rimandato a dopo Ferragosto.

La concorrenza del Fenerbahce

L'intreccio con Soulé

Sunon c'è solamente la Roma. Dalla Turchia rimbalzano con insistenza le voci di un interessamento del Fenerbahce. Dopo il caso(ieri primo gol) si accende un altro duello di mercato con il club turco che può mettere sul piatto più soldi per l'ingaggio. Conterà anche la volontà del giocatore che dopo l'anno in prestito alavrebbe voglia di rimanere nei principali campionati europei.A proposito di. Nella città spagnola in questo momento c'è l'agente di. E il futuro di Matias è strettamente legato a quello di Endrick. In caso di cessione la Roma potrà accelerare. Il problema, però, è che fino ad oggi offerte concrete sul tavolo di Trigoria ancora non sono arrivate. L'argentino convince poco il tecnico ed è destinato a salutare. Il talento brasiliano è il primo nome per sostituirlo. Mentre dall'altra parte fari puntati sue Fofana.