In attesa dei nuovi acquisti tra attacco e fascia destra, con Molina che resta in arrivo, la Roma ha trovato la svolta per la firma di Lorenzo Pellegrini. Come riporta Fabrizio Romano, il rinnovo dell'attualmente ex numero 7 giallorosso "è a un passo". Anzi, qualcosa in meno. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti positivi che hanno (ri)aperto la strada verso il nuovo contratto del centrocampista di Cinecittà. E alla fine è arrivato anche l'accordo verbale fino al 2027: ora si tratta solamente di mettere nero su bianco. Mancano da controllare tutti i documenti e apporre quindi tutte le firme del caso. Ma ci siamo. In questi giorni Pellegrini sta lavorando con un preparatore per farsi trovare pronto, con la Roma che è sempre stata l'opzione principale. I contatti nelle scorse settimane sono andati a rilento e con l'arrivo di Ryan Friedkin in Galles le operazioni sono tornate a intensificarsi. Ora le firme sono attesa nei prossimi giorni insieme alla definizione dei dettagli. Come raccontato da Sky Sport, la trattativa nelle scorse settimane era stata impostata su due anni di contratto con opzione per il terzo. Ma per questa soluzione non è arrivato l'ok della proprietà: da qui il nuovo accordo della durata di una sola stagione.