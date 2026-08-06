Allarme su Molina. Per l’esattezza sul ruolo di Nahuel nel sistema di gioco di Gasperini. Scatta la sirena. Subito, senza aspettare nemmeno l’annuncio del terzo colpo di D’Amico. Ma l’incendio, con il caldo di questi giorni va messo in preventivo, è già spento. L’argentino sembra fatto su misura per il 3-4-2-1 di Gian Piero. Non è il caso di credere a opinionisti in cattedra (sì, purtroppo anche i professori appatentati, mai come in queste ore belli e liquidati) e tifosi in trincea (la sfiducia a volte è scaramantica). Via etere o in strada, c’è da ignorare il falso identikit del laterale destro appena preso. È l’ideale. E lo dimostra la sua storia calcistica.Chi si interroga sulla bontà dell’acquisto, chiedendosi come si adatterà a fare il quinto e non il terzino, il ruolo che ha occupato nell’Atletico Madrid e che lo ha consacrato campione del mondo con l’Argentina in Qatar.

Dove giocava Molina con l'Udinese

Esterno o terzino, ecco come Molina ha alzato il livello all'Atletico Madrid

Se si vuole fare in fretta, soprattutto chi predica calcio in radio o in tv, è sufficiente chiamare gli allenatorinelle stagioni 2020-21 e 2021-22. Sonoentrambi hanno sempre giocato, comecon la linea a tre in difesa. Quindirimasto per tue annate in Friuli prima di spostarsi in Spagna, ha sempre giocato dove lo piazzerà, a destra, Gian Piero. Il debutto in A proprio contro la Roma, ail 3 ottobre del 2020. E ai giallorossi guidati dasegnò, il 13 marzo 2022, il suo terzultimo gol della sua prima avventura insinistro, e non destro (il piede con cui calcia di solito in porta), a giro per superare Rui Patricio (vantaggio momentaneo, al fotofinish pari disu rigore). A conferma di quanto quel ruolo, non di terzino puro, sia per lui il migliore, la seconda stagione con l’è al momento la più ricca - come raccolto - della sua carriera: 8 gol (7 in campionato e 1 in; l’anno precedente 4, 2 e 2).Il top, dunque, in Italia. Anche se inconper 4 annate, il rendimento è stato di alto livello: secondo difensore dei principali campionati europei, dietro adelper partecipazione alle realizzazioni.E, anche per non dar retta ad altre cantilene sul ruolo, va segnalato che a volte con l’è stato schierato dal Cholo da quinto. Pure nei match di primo piano. Esempio l’andata e il ritorno dei quarti dicontro il. Non sono partite scelte a caso. In Germania, il 16 aprile del 2024 in gara -2, Molina quinto a destra e Hermoso terzo a sinistra. Come sarà nella Roma.

PINZOLO, ITALY - JULY 12: Alessio Cacciamani of Torino during the Torino FC Arrives At Training Camp on July 12, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Ora la Roma punta anche Cacciamani: le cifre

Esperienza e affidabilità. Anche perché i limitili mostra quando fa il terzino e non come lo utilizzeràMa a convincere è l’operazione in assoluto, preparata danel suo recente viaggio a Madrid (solito depistaggio via etere, legando il bliz agià a Firenze, semmai con ilcolloquio perocchio ai ben informati sempre in agguato). Il ds si prepara a prendere anchedel Torino, conDue esterni a meno del prezzo di uno: