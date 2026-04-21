Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Ranieri ha portato alla luce attriti che non erano arrivati all'esterno. Ranieri però non rappresenta se stesso e non credo che abbia avuto un diverbio diretto con Gasperini. Ranieri ha fatto queste uscite per proteggere altri, in primis Massara anche se ha sbagliato modi e tempi. La Roma ha speso tanti soldi ma il problema è stato spenderli senza seguire le direttive di Gasperini".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Sarebbe auspicabile un risanamento di questa frattura tra gasp e Ranieri ma credo sia molto difficile. Conoscendo le persone, se c'è stata una rottura non è di certo colpa di Ranieri. Claudio è una persona civile, saggia e romanista. Litigare con lui non è semplice, ce ne vuole, e Gasperini è capace. Ranieri ha rinunciato alla Nazionale per onorare l'impegno preso con la Roma. Dybala è mancato molto a questa Roma. A questa squadra manca qualità e quando si alza il livello dell'avversario, la Roma non ce la fa".

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Con Gasperini i risultati sono peggiori rispetto a De Rossi e Ranieri. Non bisogna per forza definirlo un genio".

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Sono convinto che i report negativi su Gasperini non ci sono più. Ranieri non si dimette e può restare con Massara. Gasperini non resta se non c'è programmazione e la Roma al momento non lo ha. La prossima stagione si programma da adesso ma la società non lo ha mai fatto da quando ci sono gli americani. Non lo facevano nemmeno quando sapevano che l'allenatore sarebbe stato confermato. Gasperini ha sicuramente delle responsabilità ma la stagione è difficile da leggere perché ci sono stati troppi infortuni. Gasperini ha avuto giocatori fermi da subito come Dovbyk, Ferguson e Bailey".

Francesco Balzani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "La speranza di Ranieri e Gasperini è che uno dei due si faccia indietro. Ranieri al momento non pensa di dimettersi mentre Gasperini aspetta fine stagione per capire. Si parla già di lui in ottica Napoli anche se ho notizie diverse. Se dovesse andar via Gasperini non so chi accetterebbe il progetto Roma soprattutto senza la Champions e con 80 milioni di euro di euro da incassare sul mercato. Non escludo un ritorno di De Rossi con i Friedkin che darebbero tutta la colpa del suo esonero alla Souloukou. Anche uno come Italiano, che ha meno esperienza di Gasperini o Mourinho, è un allenatore che chiede molto sul mercato. Escluderei dei big perché ormai è noto come vengono trattati gli allenatori a Trigoria".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Bisogna avere idee chiare per l’anno che viene, se si riesce ad avere questa struttura. A Bergamo Gasperini non faceva il direttore sportivo: aveva un rapporto diretto con la proprietà, ma a Roma manca quello”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Io ho visto stamattina che i Friedkin abbiano scelto Gasperini. Devo dire che, per certi versi, mi sono stufato, però la Roma non fa nulla per farci parlare d’altro. Sembra che stiano cercando di misurare l’umore della piazza, abbastanza orientato dalla parte di Gasperini. Io credo che stanno cercando solo il consenso e che voglia capire quale la scelta migliore per non irritare la piazza e poi di conseguenza si muoverà”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La società vuole arrivare così a fine stagione a meno che uno tra Gasperini e Ranieri non possa fare un passo indietro. La Roma deve costruire, ma questa società non ha una struttura interna riconoscibile. La proprietà deve affidarsi a un dirigente esperto e navigato, ma deve avere esperienza nel mondo del calcio. Ranieri rappresenta qualcosa di importante: già arrivare a un 50‑50 è un grande risultato per Gasperini”.