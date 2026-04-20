‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “Dopo sei anni di errori va messo in discussione Friedkin”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Ranieri e Gasperini sono due persone competenti che però stanno litigando per una causa. Io penso che ci voglia il dialogo, anche per il bene comune. Se dopo 8 dall’inizio di un progetto siamo messi così, vuol dire che qualcuno è andato oltre. L’unica soluzione è quella di riappacificare due persone che sanno fare il proprio mestiere. Ognuno deve ricoprire il suo ruolo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma sta pagando il prezzo di una società monca. A lungo andare, questo si paga. La mancata presenze del presidente si fa sentire. È l’approdo negativo naturale di chi ha una società innaturale e imperfetta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La corsa Champions è finita. La Roma ha dato tutto contro l’Atalanta: gli effettivi sono questi, conosciamo i limiti. Non c’è niente da recriminare, ora bisogna solo arrivare in fondo. Proverei a riappacificare Ranieri e Gasperini, trovando un compromesso. Nell’eventualità di uno stravolgimento, bisognerà individuare degli interlocutori giusti per l’allenatore”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “E' abbastanza probabile che Gasperini abbia avvallato determinate richieste ai Friedkin. Se uno dei punto è l’addio di Ranieri, non è da escludere che, a cascata, anche Massara possa essere messo in discussione. Non penso che la proprietà abbia intenzione di consegnarsi a Gasperini. Come ricucire lo strappo? Prendere una decisione in base ai risultati è sbagliato. Secondo me, non c’è margine: si è andati oltre nei fatti e nelle parole. C’è, eventualmente, un altro scenario: il cambio di proprietà. Perché dopo sei anni di errori e incompetenza, è pure il caso di domandarsi questo. Può sembrare irrispettoso mettere in discussione una proprietà che ha investito 1 miliardo nella Roma, ma i soldi non possono spiegare tutto. Potevo capire gli errori nei primi anni di gestione, adesso no: errare è umano, perseverare è diabolico. Non c’è un progresso societario tangibile, si vivacchia nell’incompetenza. Si discutono tutti – Ranieri, Gasperini, Massara e i giocatori – tranne la proprietà”