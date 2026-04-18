‘RADIO PENSIERI’ ORSI: “L’esasperazione di Gasp mi sembra esagerata”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Apprezzo sempre che Gasperini ricordi con piacere l’esperienza a Bergamo. Sulla gara, l’Atalanta avrà il pensiero alla Coppa, sai quello che ti aspetta. Se parti con una motivazione forte forse riesci a incanalare la partita, altrimenti l’Atalanta penso sia superiore alla Roma. In ogni caso non riesco ad appassionarmi al quarto posto. La Champions ha senso se sei competitivo, non per mettere in saccoccia i milioni".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Anche Gasperini è un’anima. Non so se è arrivato al limite. Dietro quella scorza dura evidentemente c’è qualcosa di dolce. Arrivare all’esasperazione comunque mi sembra esagerato. L’Atalanta ha poco da chiedere stasera e penso che le motivazioni possono fare la differenza. La Roma deve subito far capire che vuole vincere

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Ranieri ha avuto un atteggiamento sopra le righe che ha sparigliato. Ha portato alla luce un qualcosa di privato. Questo ha creato una situazione assolutamente irrecuperabile. Bisogna capire da che parte sta la società. Non so quanto conterà la vicinanza della piazza, con De Rossi e Mourinho non ha contato”.

Giancarlo Padovan (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ci crede per il quarto posto. Le polemiche credo stiano fuori dalla squadra. Sono professionisti seri e lo stesso Gasp ha detto che non ci sono alibi. Resta che Ranieri ha parlato in un momento sbagliato e il punto vero è capire perché l’ha fatto. Gasp vuole dimostrare di essere stato la scelta giusta ancor di più, terza o quarta che sia stata”.