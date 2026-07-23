Alla festa della Roma spunta Dybala con la nuova maglia. E i tifosi si scatenano

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ora che la Roma si avvicina, il prezzo si alza. Le dinamiche del mercato sono queste. Può anche decidere di virare a fine agosto, aspettando l'occasione giusta. Deve essere brava, ma anche impaziente. Koné tra un mese potrebbe valere 45 milioni. Questa volta Gasperini non può arrabbiarsi. Anche se, conoscendolo, mi aspetto che possa farlo. Koné è un giocatore da 30 milioni, non di più."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La lentezza della Roma rischia di portare a brutte figure e di favorire gli altri club. Mi auguro però che, sottotraccia, la società stia lavorando per raggiungere un nuovo obiettivo. Ora bisogna trovare un giocatore forte, magari riuscendo a spendere la metà."