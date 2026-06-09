Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Radio Manà Manà - 90,9): “Dobbiamo seguire l’andamento. La Roma non è intenzionata a pagare il “disturbo” all’Atalanta. Parliamo di un milioncino. La Roma è in ritardo e per questo starebbe valutando di spostare il settlement agreement con la UEFA di un anno. Greenwood? L’osso duro è il Marsiglia, non il giocatore”

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Il Villarreal già l’anno scorso si era affacciato per Dovbyk ma con una proposta che non soddisfaceva la Roma. Il club sta perdendo tempo, non vedo ostacoli per i rinnovi, ma ci sono diversi problemi. D’Amico sta lavorando, ma deve prendere possesso della situazioni in maniera diretta. Serve stringere i tempi".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “A me Greenwood piace poi ci sono delle valutazioni economiche da fare. Sono tre anni che parliamo dei colpi di Dybala, ma gioca poco. I giocatori che hanno qualità è sempre bello vederlo".