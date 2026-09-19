Non solo Roma-Inter. Le 18 di oggi, sabato 19 settembre, regalano una giornata incandescente in casa giallorossa. Mentre la squadra di Gasperini affronterà i nerazzurri di Chivu all'Olimpico nella sfida al vertice della classifica, infatti, le ragazze di Piovani sfideranno la Juventus allo Stadio Torquato Brescianini di Viareggio nella finale di Women's Cup. La competizione, che si conclude a meno di una settimana dall'inizio del campionato, propone nell'ultimo atto un classico del calcio italiano femminile. Le due formazioni si ritroveranno infatti faccia a faccia dopo che la finale dello scorso anno aveva visto trionfare le bianconere. Giugliano e compagne, dopo il 7-1 rifilato al Sassuolo in semifinale, questa volta cercheranno la rivincita per alzare il trofeo.