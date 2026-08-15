Noemi a Ballando con le Stelle. La reazione di Totti è tutta da ridere: "Lascia perdere"

Si conclude con una sconfitta per la Roma il primo test odierno contro il Borussia Dortmund. La formazione Femminile allenata da mister Piovani, infatti, ha perso 1-0 contro le giallonere allo Stadion Rote Erde, a pochi metri da quel Signal Iduna Park dove la maschile scenderà in campo alle 17:30. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche e con diverse occasioni sprecate dalle capitoline, ci ha pensato Schmidt al 57' a decidere il match.

Borussia Dortmund-Roma Femminile, il tabellino:

Van der Laan; Vogel (64' Schuster), Wöhrn (17' Kempe), Schmidt (64' Günnewig), Meißner (46' Steenweik); Ito (64' Reimann), Walkling (64' Ostermeier), Popp (78' Willeke); Schumacher (78' Böger) Maier (46' Leubner), Enderle (78' Maier).: Lichatschow.. Markus Högner.

ROMA (4-3-1-2): Lukasova (46' Baldi); Bergamaschi (64' Piekarska), Antoine (46' Thögersen), Ottey (69' Vergani), Oliviero (64' Galli), Doms, Pandini (64' Heatley, 87' Bergamaschi), Greggi; Giugliano; Pilgrim (46' Jahnukainen), Piemonte (74' Corelli). A disp.: Soggiu, Rieke. All. Gianpiero Piovani.

Gol: 57' Schmidt (B)

Arbitro: Fabian Berschein. Assistenti: Karwan Kahil - Hendrik Notzon