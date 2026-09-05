Due indizi, i 4-0 contro la Fiorentina e il Lecce, non sono sufficienti. Serve la prova regina e l'Atalanta si presta alla perfezione. Se stasera la Roma vincerà - un altro 4-0 non è necessario, basta un successo qualunque -, non ci saranno più dubbi sulla candidatura dei gasperiniani allo scudetto. Come fermare Malen È il problema che avranno tutti fino all'ultima giornata. Finora non c'è riuscito quasi nessuno, come dimostrano i 19 gol dell'olandese nelle 20 partite di Serie A. Malen va anticipato il più possibile, cosa facile a dirsi e difficile a farsi. L'ingrato compito - scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport - toccherà a Kossounou e Scalvini. Scalvini non è un fulmine, Gasperini lo sa. Due passi dietro Malen, si muove Paulo Dybala, il giocatore che nella Roma attuale interpreta la parte di Roberto Mancini nella Sampdoria scudetto del 1991. La fragilità muscolare dell'argentino è però ricomparsa. Se Dbala non giocherà, sarà Rodrigo Mora ad assolverne le funzioni. Mora ci sarebbe anche se Dybala ricomparisse tra gli undici. Mora è un dieci moderno, alla Nico Paz. Dati i sistemi differenti, l'Atalanta godrà di una teorica superiorità a centrocampo, tre contro due. Nell'Atalanta, tre candidati per un posto sulla sinistra: Elmas, Rowe e Raspadori in ordine di possibilità. Se non sarà titolare, Rowe entrerà a lavori in corso. Sulla destra atalantina, Charles De Ketelaere se la vedrà con Wesley. Attenzione a non sottovalutare gli eventuali ingressi di De Roon e Kessie, gli ultimi arrivi di Roma e Atalanta. Cristante e Koné sono indiscutibili, ma nessuno come De Roon conosce i codici gasperiniani. Gasperini non ha rinnegato la sua idea di calcio offensivo, anzi l'ha rifinita, quasi esasperata. Il Sarri di oggi è parente di secondo grado del Sarri del Napoli, ha irrorato di prudenza la sua visione del gioco.