Roma e Atalanta sono partite con solo vittorie, i giallorossi sono più avanti come condizione e personalità, però i bergamaschi hanno il piccolo vantaggio di non avere impegni di coppa in settimana. Mentre la Roma tornerà in Champions dopo sette anni viaggiando verso Istanbul, dove giovedì incontrerà il Fenerbahce, l'Atalanta aspetterà fino al 15 ottobre per iniziare il cammino in Conference League. Conoscendo Maurizio Sarri e la sua allergia all'Europa infrasettimanale, nonostante le ultime dichiarazioni di facciata, la sua preparazione del match di oggi sarà meno pesante, di testa. I punti sono sei per entrambe, però è sotto gli occhi di tutti che il modo in cui sono stati conquistati è diverso. Il discorso coppe, come scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport, riguarda anche Paulo Dybala, che Gasp non dovrebbe rischiare dall'inizio appunto in considerazione delle tre gare in poco più di una settimana. Malen segna che è un piacere per 1 su01, ma largentino e stato il suo tornitore principale. La prima verifica senza di lui tara capire se la Roma è davvero diversa.