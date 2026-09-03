Soddisfatto, ma non troppo. Perché "la Roma è leggermente corta ed è mancato l'esterno d'attacco". Tony D'Amico ieri ha parlato per la prima volta da direttore sportivo giallorosso: "La Champions League mi è stata regalata da proprietà, mister e ragazzi. Spero che il prossimo anno la potrò conquistare anche io". Poi non ha chiuso la porta a un arrivo a sorpresa: "Valuteremo la lista degli svincolati, ma più avanti". Il bilancio è comunque positivo. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Poi su Leweling: "Avevamo l'accordo, ci ha ripensato. Luiz Henrique? Tutto fatto, problemi burocratici con la Russia".