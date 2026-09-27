Un assist decisivo e tante giocate da numero dieci, che però non sono bastate a evitare la rimonta degli avversari. Ma di certo hanno fatto ritrovare il sorriso a Rodrigo Mora, il migliore in campo per il Portogallo Under 21 nella sfida ai pari età della Bulgaria (persa venerdì dai lusitani per 2-1). Una buona notizia anche per Gasperini che sul portoghese ha scommesso parecchio. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Il vero dilemma, più che sulle doti, è sulla posizione. In nazionale Mora ha giocato alle spalle della punta Varela, da trequartista centrale nel 4-2-3-1. Quello sembra il suo ruolo naturale, ma è un modulo che Gasp adotta a sprazzi. Venirsi incontro sarà il passaggio successivo e le occasioni al rientro dalla sosta non mancheranno.