Quando Castro ha detto 'sì' alla Roma sapeva di giocarsi il posto in attacco con un fuoriclasse come Malen. Già sei le reti in cinque gare di campionato per l'olandese che tra Serie A e Champions League è sempre partito dal 1'. Gasperini non vuole sentir parlare di gerarchie, ma una delle prime maglie assegnate la domenica è sempre per Bobby. E sarebbe strano il contrario. Santiago sta vivendo un inizio di stagione in ombra: 105' in campo in campionato e zero in coppa. Difficile sbloccarsi con un minutaggio così ridotto, ma ci si è messa anche la sfortuna soprattutto contro l'Atalanta, colpendo ben due legni. E stato il primo acquisto dell'estate e il più oneroso: i Friedkin hanno versato nella casse del Bologna 36 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Mancano i gol ma arriveranno anche perché al rientro dalla sosta lo spazio a disposizione dell'argentino aumenterà. Castro adesso si sta godendo la nazionale. Scaloni lo ha premiato, ma anche con la Seleccion deve rincorrere. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Le qualità per fare bene non mancano e tra i suoi estimatori c'è anche Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso nel nuovo libro 'Oltre' ha raccontato un retroscena della famosa cena con Gasperini di marzo: «Gli ho consigliato un attaccante che era Santiago Castro, un esterno e un centrocampista, tutti stranieri. Lui ci ha pensato un attimo, poi ha commentato: 'L'esterno costa tanto, al centrocampista non avevo pensato e non ci starebbe male, l'attaccante piace tantissimo anche a me. Mi sa che vediamo il calcio allo stesso modo, come facevi a sapere i miei gusti'. Non si tratta di gusti, mister. Mi sono basato sulla filosofia delle tue squadre, in particolare su come hai fatto giocare l'Atalanta per tanti anni». A dimostrazione che i due insieme potrebbero fare grandi cose.