Roma in Portogallo, l’obiettivo: prepararsi al meglio per il Bologna

Il tecnico sul ritiro: "Andiamo in Algarve con tutti i giocatori, anche se gli infortunati non saranno in grado di allenarsi per giocare"

Ad Albufeira, in questi otto giorni di lavoro pre-natalizio, Mourinho cercherà soprattutto di ritrovare il ritmo partita e l’equilibrio di squadra in vista del match di campionato contro il Bologna. Il tecnico, riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe avere tutti a disposizione, tranne gli infortunati Wijnaldum, Tahirovic e Belotti (da valutare anche Spinazzola). “Andiamo in Algarve con tutti i giocatori, anche se gli infortunati non saranno in grado di allenarsi per giocare – dice Mou-. Poi ci sarà una piccola sosta dal 23 al 25, per ripartire il 26 dicembre con l’obiettivo di arrivare al 4 gennaio, quando si giocherà per vincere”. La prima sfida, allora, sarà già quella di domani contro gli spagnoli del Cadice. “Nella prima partita cercherò di non far giocare i calciatori più di 45/60 minuti, anche se purtroppo non abbiamo 22 giocatori e qualcuno dovrà restare in campo di più del previsto“. Sfumature su cui decidere in corsa.