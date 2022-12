Tahirovic, dalla fuga all’esordio: il centrocampista che ha sedotto Mourinho

Così parlò Mourinho: «Benjamin Tahirovic sarà un grande giocatore. Con il tempo andrà a “mangiare” qualcuno dei titolari». Lo Special One, scrive La Gazzetta dello Sport, si è sbilanciato, e parecchio, perché crede nelle possibilità di questo diciannovenne centrocampista svedese, ma di origine bosniaca, che ormai è entrato a far parte della rosa della prima squadra. Acquistato nel 2021 per 200 mila euro, nell’estate scorsa, deluso per non essere stato subito inserito fra i grandi, “fuggì” per una ventina di giorni in Svezia, per poi tornare pentito (e multato) fino a conquistare lentamente il cuore dell’allenatore. Ha un contratto fino al 2026 e, se il baby Bove, come sembra, a gennaio dovesse partire, anche col rientro di Wijnaldum, il suo spazio nella Roma probabilmente lo troverà comunque.