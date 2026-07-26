Il gol come imperativo. È l'ossessione di Gian Piero Gasperini, l'impegno della Roma davanti ai propri tifosi per la prossima sta-gione. E sfumate le piste che portavano ai nomi roboanti di Mason Greenwood e Crysencio Sum-merville, il club sceglie ora di puntare sempre in alto, ad altezza Champions, ridefinendo le proprie rotte di mercato ma orientando i radar verso il talento purissimo di Antonio Nusa del Lipsia. La strada che porta all'esterno sinistro alto del Lipsia, in evidenza al Mondiale, non è meno impervia delle altre di cui si è a lungo parlato negli ultimi giorni sull'asse Istanbul (Greenwood) e Riyad (Summerville). In queste ore la Roma sta lavorando per ottenere il sì di Nusa sulla base di un'offerta d'ingaggio da 4 milioni di euro (il doppio dello stipendio percepito al momento). Poi le attenzioni dei dirigenti si concentreranno sul club tedesco, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Che, com'è noto, non è "bottega" incline a far sconti: per l'esterno d'attacco la richiesta oscilla tra i 55 e i 60 milioni, anche in ragione dell'interesse di diversi club di Premier League per il giocatore che inevitabilmente ha l'effetto di farne lievitare il prezzo. I Friedkin hanno dato il loro via libera per aprire ufficialmente la trattativa,