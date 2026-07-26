È la prima amichevole fuori da Trigoria. E la Roma prova ad alzare i giri del motore. Dopo Primavera e Trastevere, i giallorossi di Gian Piero Gasperini oggi alle 17:30 affronteranno il Cannes in un test "in famiglia" visto che anche il club della Costa Azzurra (iscritto alla terza serie del campionato francese) è di proprietà della famiglia Friedkin. Possibile la presenza di Ryan, che è però tornato negli Usa. La sfida si disputerà allo Stade Pierre de Coubertin e sarà l'ultima prima della partenza dei giallorossi per il ritiro in Galles fissata per il primo agosto: quella sera i giallorossi affronteranno in amichevole il Cardiff. Gasp, oggi, dovrà fare ancora a meno Pisilli e Vaz, ai box per problemi muscolari, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Ma potrà contare sulla coppia Malen-Dybala che ha già mostrato un'ottima intesa nell'ultima amichevole a Trigoria. E sulla presenza di Ndicka in difesa a comporre il terzetto titolare con Hermoso e Mancini. A centrocampo, al fianco di Cristante, invece, spazio di nuovo al giovane Bah visto che El Aynaoui e Koné sono ancora in ferie post Mondiale.