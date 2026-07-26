Dal Cannes a Cannes. Un anno fa Wesley si imbarcava da Rio de Janeiro per iniziare la sua avventura nella Capitale, pochi giorni dopo l'esordio al Tre Fontane proprio contro il club dei Friedkin che oggi ritroverà, ma nella suggestiva cornice della Costa Azzurra. Quei primi quarantacinque minuti senza troppi spunti positivi sono ormai un lontano ricordo, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Partita dopo partita è diventato un punto fermo per Gasperini che lo ha voluto fortemente per rinforzare la fascia de stra e poi se lo è ritrovato a sinistra con ottimi risultati. La prima stagione è stata da incorniciare: cinque gol, un assist e un valore di mercato raddoppiato rispetto a dodici mesi fa. La proprietà americana per strapparlo al Flamengo ha messo sul piatto 25 milioni, poche settimane fa il Chelsea - prima di virare su Palestra - ne aveva offerti 50 ricevendo un secco no da parte della Roma ma anche dello stesso giocatore che ha voglia di giocare la Champions League e che ha costruito un legame solido con la città e soprattutto con i tifosi. La delusione del Mondiale saltato per infortunio è ormai alle spalle e durante l'estate ha lavorato duramente per essere a disposizione fin dal primo giorno di ritiro. È rientrato una settimana prima del raduno per iniziare ad allenarsi a Trigoria e anche durante le vacanze in Gre cia è stato seguito dal suo preparatore atletico di fiducia Kaine Escobar. Nel centro sportivo, invece, ha lavorato a stretto contatto con Claudio Patti, membro dello staff del tecnico.