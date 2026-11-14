In attesa dell'ala di strappo che arriverà presumibilmente nel mercato di gennaio, Gian Piero Gasperini si ritrova l'oro sulla trequarti. Paulo Dybala, infatti, anche ieri ha svolto buona parte della seduta in gruppo e sarà disponibile martedì alla ripresa degli allenamenti. La Joya andrà ad aggiungersi a Matias Soulè e Rodrigo Mora. Un terzetto da favola, pronto a innescare i gol di Donyell Malen. Le gerarchie, però, oggi hanno subito delle leggere modifiche. L'infortunio di Dybala ha mischiato le carte: Soulè è diventato l'asso, Mora il jolly a cui Gasp non può rinunciare, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Il motivo si trova nei dati. Il portoghese, infatti, ha una caratteristica unica nella rosa: il recupero palla nella trequarti avversaria. Rodrigo ne porta a casa infatti ben 2,3 a partita. Più di tutti. E nel calcio totale del tecnico di Grugliasco il pressing pesa tanto, soprattutto in quella zona del campo. Mora allontana gli avversari dalla propria metà campo e crea occasioni nella loro. Un lavoro che non gli toglie lucidità sotto porta: quattro gol e due assist tra campionato e Champions League finora per lui. Guai quindi a pensare che Mora (convocato nel frattempo con il Portogallo dei grandi) sia il predestinato a restare fuori. Quasi certamente non lo sarà a Parma, visto che Soulè tornerà a sole 48 ore dal match e dopo la lunga traversata dall'Argentina.