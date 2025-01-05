L'esterno della Fiorentina ha una valutazione tra i 15 ed i 18 milioni.
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Intanto la Roma si sta muovendo per sistemare la difesa. Sulla corsia destra, come ripora La Gazzetta dello Sport, confermato l'interesse per Kayode della Fiorentina, che ha una valutazione tra i 15 ed i 18 milioni. Piace pure il difensore centrale Mika Marmol del Las Palmas, ma a Trigoria reputano troppi i dieci milioni della clausola rescissoria (con il 50% che spetta al Barcellona).
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