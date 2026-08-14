La trattativa non è del tutto compromessa. E in un mercato imprevedibile, ogni ora può ridisegnare gli equilibri e regalare colpi di scena. Ma per il momento il tanto atteso Rodrigo Mora resta dov'è. In Portogallo, in attesa di un "miracolo" diplomatico del suo agente Jorge Mendes. Il trequartista vorrebbe la Roma e giocare la Champions, eppure a meno di ripensamenti del Porto il suo futuro sembra destinato altrove: forse anche al Galatasaray. Se a strettissimo giro non dovesse registrarsi una retromarcia del presidente Villas-Boas sulle condizioni dell'obbli-go di riscatto, il ds D'Amico virerà su altri profili riaprendo alcuni dossier. Il più intrigante è quello del 21enne Malick Fofana del Lione, seguito da Nkunku del Milan e Diao del Como. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. D'Amico vuole completare l'organico con tre rinforzi: oltre ai due esterni alto e basso a sinistra cercherà un altro attaccante. Il Lione chiede non meno di 40 milioni per l'esterno, il giocatore da parte sua sogna di giocare la Champions e la Roma potrebbe davvero diventare un'occasione importante anche per lui. Luis Henrique, invece, è in pole da giorni rispetto a Udogie del Tottenham. La Roma ha già raggiunto un'intesa con l'Inter attorno alla cifra di 28 milioni più bonus e il brasiliano non ha alcuna preclusione nei confronti del club romano: attraverso i suoi agenti è pronto ad approfondire il progetto tecnico giallorosso e a discutere l'ingaggio.