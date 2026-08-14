Per Rodrigo Mora non è ancora finita. La Roma non ha mai smesso di cercare il trequartista portoghese, ma vuole che la trattativa si chiuda alle sue condizioni: 8 milioni per il prestito oneroso, 42 per l'eventuale diritto di riscatto. Il ds D'Amico non ha intenzione di cambiare idea per assecondare le preoccupazioni del presidente Villas-Boas. Le parti sono ancora al lavoro per sbloccare l'affare, ma - lato Roma - non ci saranno ripensamenti sulla formula. Mora ha da tempo accettato il contratto di 5 anni che D'Amico gli ha messo sul tavolo, vuole la Roma. Nelle prossime ore è attesa la risposta definitiva. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Il ds, sollecitato da Gasperini, ha ripreso a guardarsi intorno, chiedendo nuove informazioni perNkunku del Milan. La Roma valuta di proporre uno scambio con Soulé. Il nodo resta sempre lo stesso: l'ingaggio di Nkunku è insostenibile per le casse di Trigoria (5 milioni netti a stagione). Le frizioni sull'affare Mora, a catena, frenano le trattative per la fascia sinistra: Udogie (Tottenham), Cacciamani (Torino) e Luis Henrique (Inter, la trattativa più avanzata).