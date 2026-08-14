Oltre alla ricerca per il famoso esterno sinistro di piede destro d'attacco, il calciomercato della Roma gira anche attorno a un laterale a tutta fascia. Tra i profili attenzionati, oltre a Udogie del Tottenham e Luis Henrique dell'Inter, c'è anche Alessio Cacciamani. L'esterno mancino di proprietà del Torino arriva da una splendida stagione in B alla Juve Stabia e si prepara a diventare il padrone della fascia sinistra granata. Abate stravede per lui e il ds Petrachi è convinto che abbia ampi margini di miglioramento. Ma il Presidente Cairo, che più volte ha espresso l'intenzione di non cederlo, è costretto a fare i conti con la volontà di fare plusvalenze. Lo riporta TuttoSport. E così Cacciamani, che pure avrebbe espresso il gradimento a restare a Torino per crescere gradualmente, potrebbe lasciare il Piemonte. E per questo motivo Gasperini, che stima il classe 2007, avrebbe chiesto al ds D'Amico di continuare ad approfondire i dialoghi. La Roma infatti, dopo la prima offerta da 12 milioni più 3 di bonus, ha espresso l'intenzione di aumentare la cifra per avvicinarsi ai 20 milioni richiesti da Cairo.