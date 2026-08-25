Paulo Dybala va incontro ai 33 anni ma riesce a proporsi leggero come un ragazzino e delicato come un artista. Donyell Malen anche dopo la delusione del Mondiale sembra più carico e spietato di quando arrivò qui, nel gennaio scorso, trasformando in felicità gli affanni della Roma. Tre gol dell'olandese su tre inviti dell'argentino: il messaggio recapitato alla concorrenza non è da sottovalutare, a meno che l'ambiente non pensi di meritarsi lo scudetto già alla prima giornata, falsando le attese. La nona vittoria consecutiva di Gasp alla prima di campionato testimonia come preparazione e convinzione funzionino da subito nelle sue abitudini. La Roma della Champions ritrovata all'ultimo sospiro dello scorso campionato, a Verona, è collegata direttamente con questa. Va in scena non solo con la coppia Malen-Dybala, ma anche con la concretezza di Koné, la sorpresa di Lulli, la determinazione di Ndicka e Mancini, scrive Pier Francesco Archetti su La Gazzetta dello Sport. I ritocchi sono minimi, almeno quelli visibili dall'inizio, e la voce sottile di Gian Piero Gasperini dirà sempre che non sono abbastanza, però lui ha dotato il gruppo di una personalità che si fa sentire, a cui si aggiungono la creatività e l'efficacia dei due protagonisti principali. E' la seconda annata gasperianiana, nella capitale sanno che non sarà un tuffo nell'ignoto, dubbi e pretese sono state spazzate dall'iscrizione alla coppa più bella, ora ci si attende una conferma, non una spasmodica ricerca dell'entusiasmo perduto.