Tutti voti positivi per la Roma e non potrebbe essere altrimenti. I giallorossi travolgono 4-0 la Fiorentina grazie ad un super Malen che trascina la squadra con una tripletta. Brillano anche Dybala (tre assist) e Koné che è uscito solamente per stanchezza. Positivo l'esordio di Lulli, muro Ndicka in difesa.

Roma-Fiorentina, le pagelle dei quotidiani

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Mancini 7, Ndicka 7.5, Hermoso 7.5 (68'Koulierakis 6.5); Lulli 7.5, Cristante 7, Koné 7.5 (79' Pisilli 7), Wesley 7; Mora 6.5 (54' Soulé 6); Dybala 9 (79' El Aynaoui SV), Malen 9 (68' Castro 6). Allenatore: Gasperini 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Mancini 7, Ndicka 7.5, Hermoso 6 (68'Koulierakis 6); Lulli 6.5, Cristante 6.5, Koné 7.5 (79' Pisilli 6.5), Wesley 6; Mora 6.5 (54' Soulé 6); Dybala 8 (79' El Aynaoui SV), Malen 8.5 (68' Castro 6). Allenatore: Gasperini 8

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 7, Hermoso 6.5 (68'Koulierakis 6); Lulli 7, Cristante 7, Koné 6.5 (79' Pisilli 6.5), Wesley 6; Mora 6.5 (54' Soulé) 6; Dybala 8 (79' El Aynaoui SV), Malen 8.5 (68' Castro 6). Allenatore: Gasperini 8

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5 (68'Koulierakis 6); Lulli 6.5, Cristante 7, Koné 7.5 (79' Pisilli 7), Wesley 7; Mora 6.5 (54' Soulé 6); Dybala 8 (79' El Aynaoui SV), Malen 9 (68' Castro 6). Allenatore: Gasperini 7.5

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5 (68'Koulierakis 6); Lulli 6.5, Cristante 6.5, Koné 7 (79' Pisilli 7), Wesley 6.5; Mora 6.5 (54' Soulé 6); Dybala 8 (79' El Aynaoui SV), Malen 8.5 (68' Castro 6). Allenatore: Gasperini 7.5