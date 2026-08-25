È il giorno di Oosterwolde. L'olandese questa mattina arriverà nella Capitale, ieri il saluto ai compagni e il viaggio verso Amsterdam. Oggi sbarcherà a Roma, poi le visite mediche prima della firma sul contratto. Operazione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15 che si trasformerà in obbligo dopo la quindicesima presenza da almeno 45 minuti. Archiviato il quinto colpo del mercato giallorosso la missione di D'Amico è quella di portare a Trigoria un altro attaccante. Fofana rimane il preferito, ma c'è da aspettare la sfida di domani tra Lione e Fenerbahce, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L'eliminazione dei francesi dalla Champions aiuterebbe e non poco. In lista anche Gittens. Il Chelsea, però, ha detto 'no" al prestito con diritto di riscatto e vorrebbe monetizzare subito. Capitolo cessioni: il Crystal Palace ha chiesto informazioni per El Aynaoui, Ziolkowki è vicinoal Parma (anche il Monza alla finestra). D'Amico per ora frena: "Non ci saranno uscite importanti".