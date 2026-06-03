Prima la difesa. L'Inter fresca di scudetto e Coppa Italia inizia il suo calciomercato post-doblete proprio dal reparto arretrato. L'obiettivo numero uno resta Oumar Solet, francese classe 2000 dell’Udinese valutato dai bianconeri 25 milioni. Il giocatore firmerebbe anche subito ma l’intesa tra le parti ancora deve essere trovata. Ma occhio anche a un altro 2000: Yann Bisseck. Continua a essere un profilo che interessa, e non poco, al Bayern Monaco. Qualora proprio lui dovesse lasciare l'Inter, secondo 'La Gazzetta dello Sport' il club proverà a (ri)piombare su Evan Ndicka della Roma. L'asse tra Viale della Liberazione e la capitale può surriscaldarsi da un momento all’altro in base a come si muoveranno determinate pedine e non va dimenticato che la società dei Friedkin entro il 30 giugno dovrà fare plusvalenze per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Ma oltre Ndicka, sulla direttrice Milano-Roma nelle ultime ore è balzata fuori anche un'altra idea in giallo e rosso, che porta al nome di Gianluca Mancini. Il centrale di Pontedera ha îl contratto in scadenza nel 2027 e, qualora le parti non dovessero trovare un'intesa per il rinnovo, ecco che l'Inter sarebbe pronta a inserirsi per il 30enne.